Accoltella un 17enne, poi spiega il motivo in un video social: «Voleva farmi un agguato, ma non sono nato ieri»

Ragazzo di 19 anni accoltella un 17enne, poi spiega le motivazioni in un video in diretta su Instagram. È successo a Foggia. Dopo la registrazione, il 19enne è stato fermato dalla polizia.

Cosa ha detto nel video

«Io non volevo arrivare a questo, soprattutto non sono stupido, non sono nato ieri - dice il giovane parlando in diretta su Instagram - A volte faccio lo stupido, quindi se pensate che io sarei cascato nella vostra imboscata.

Dove è successo

L'accoltellamento è avvenuto in via Mele, in pieno centro a Foggia, nei pressi della prefettura. La vittima è stata condotta in codice rosso al Policlinico Riuniti. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e il movente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 11:04

