Il vicino di casa bestemmia, lui lo accoltella durante la cena condominiale: arrestato 44enne

Prima gli ha chiesto di smettere di bestemmiare, perché le sue parole offendevano profondamente la sua fede di fervente credente, poi è passato alle maniere forti: un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver accoltellato più volte un vicino di casa durante una cena tra condomini, proprio a causa delle continue bestemmie.

L'episodio è accaduto a Lentate sul Seveso (Mb) lo scorso 23 giugno, protagonista un brianzolo, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati contro la fede pubblica, la persona e il patrimonio. La vittima è un 60enne di origini campane, al quale sono state inflitte due coltellate sotto l'ascella sinistra e nella parte bassa della schiena tali da provocargli due profonde ferite di circa 5 cm.

Accoltellato per le bestemmie

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari della stazione di Lentate sul Seveso nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Monza, quella sera il 44enne si era recato a Lentate sul Seveso per salutare la madre che non vedeva da lungo tempo e, nell'occasione, aveva deciso di fermarsi a cena nello spiazzo condominiale della corte, insieme ai vicini di casa. Durante la serata uno dei vicini, il 60enne, poi rimasto ferito, verosimilmente a causa della smodata quantità di vino bevuto, aveva cominciato ad alzare i toni della conversazione non mancando di imprecare veemente con bestemmie dinanzi a tutti i commensali, compreso il 44enne il quale, a sua volta, fervido credente, gli aveva chiesto a più riprese di smettere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 12:49

