​​Una bestemmia al bar? Un euro. Tre? 2,50. Per quelle "d'autore" scatta il maxi-prezzo. Ecco il "tariffario" contro le blasfemie

Multa per chi bestemmia al bar. Succede a Castello di Godego (Treviso) al Bar Sport in via Marconi luogo frequentato da una clientela variegata formata sia da giovanissimi, giovani ma anche adulti. Da qualche giorno i gestori - Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda - hanno messo sul bancone un barattolo di vetro con un cartello che dice: “1 bestemmia 1 euro; 3 bestemmie 2,5 euro; bestemmia d’autore 5 euro”. Nei primi giorni le monete hanno iniziato subito a tintinnare all’interno del vasetto sul bancone.

La tariffa da pagare per le bestemmie, l'iniziativa dei gestori

L’iniziativa, di per sé curiosa anche perché non si hanno altri riscontri in zona, è portata avanti con determinazione da Daniele e Michela, che da dietro al bancone chiariscono: «Questa è un’idea che è venuta a nostra figlia Camilla e che noi abbiamo supportato».

Poi prosegue: «Il nostro è un locale pubblico e ci vengono persone di tutte le estrazioni e di tutte le età. C’è anche chi ha bisogno di stare tranquillo, possibilmente senza gente che bestemmia perché può essere fastidioso». Camilla tiene a precisare e spiegare anche un’altra cosa: «Non è che questa sia una iniziativa dettata da motivi confessionali o religiosi, sia chiaro. È solamente per un motivo di educazione e rispetto soprattutto nei confronti dei giovani e giovanissimi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 15:20

