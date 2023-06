«Troppe bestemmie»: don Enzo chiude l'oratorio ai ragazzini

di Redazione web

L'oratorio della parrocchia di Don Enzo è aperto a tutti, ma non a chi bestemmia. La decisione del sacerdote della chiesa di Maleo, in provincia di Lodi, è rimbalzata sulla cronaca nazionale, dopo che il parroco ha scelto le maniere forti, chiudendo il locale adiacente alla chiesa perché le sue orecchie hanno sentito troppe bestemmie pronunciate nel cortile e negli spazi comuni.

Insulti nella chat di classe: «Sei una cicciona». 14enne denuncia il bullo, richiamato dal questore

Gesto forte

Don Enzo Raimondi non è intenzionato a tornare sui suoi passi, definendo la situazione come "intollerabile", rivolgendosi a quei ragazzi che lo frequentano, ma senza averne cura. Troppe parolacce e bestemmie, oltre a rifiuti lasciati in giro, atteggiamenti da bulli e mancanza di rispetto nei confronti del religioso, che più volte ha tentato di metterli sulla buona strada.

Finto regista abusa di 12 giovani attrici, chiesti 9 anni di carcere: le faceva spogliare simulando il provino

Niente bulli

In un'intervista al Corriere della Sera, Don Enzo ricorda di aver "adottato questo sistema già qualche anno fa. I ragazzini sono sempre uguali, assumono atteggiamenti sbagliati.

Aperto a tutti

Ma l'oratorio riaprirà a breve, assicura il prete, e sarà aperto a tutti, il solo requisito per essere frequentato è la buona educazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA