Pensava fosse un'imperfezione sull'unghia, ma era un tumore. Salvata da un articolo online

Alana Savers, infermiera di 36 anni, ha pensato che la riga sull'unghia fosse un semplice inestetismo, ma era un tumore. La storia dell'infermiera inglese ci invita a riflettere: non sottovalutare mai i piccoli segnali del nostro corpo. Una storia, dal regno Unito, che fortunatamente ha avuto un lieto fine.

Leggi anche > Incendio a Londra, rogo a Elephant and Castle: 100 vigili del fuoco in azione. «Esplosa una bombola di gas»

Alana ha pensato che una riga sull’unghia della sua mano fosse un semplice e sgradevole imperfezione del suo corpo, cercando di nasconderla con dello smalto rosso. Ha fatto così per 3 anni, fino a quando si è imbattuta in un articolo online che ha fatto scattare in lei un campanello d’allarme.

La donna si è imbattuta in un articolo della rivista online Cosmopolitan dove era illustrato proprio il suo sintomo. Così ha deciso di contattare immediatamente il suo medico di famiglia che, il giorno seguente, l’ha fatta procedere con la biopsia. La diagnosi è stata forte: si trattava di melanoma, un tipo di cancro dela pelle.

I medici del Queen Alexandra Hospita di Portsmout hanno dovuto rimuovere l’unghia ed in più 5 mm di tessuto canceroso per salvarle la vita. Se in un primo momento quell’articolo l’aveva così tanto scossa e terrorizzata proprio per la paura di avere un cancro, dopo quello che le è accaduto ringrazia di averlo letto, altrimenti avrebbe continuato a ignorare il sintomo per chissà quanto altro tempo.

L’unghia le è stata immediatamente rimossa, prima che il tumore si diffondesse nel flusso sanguigno e la sua fortuna è stata che il tumore è cresciuto verso l’esterno e non nelle mani, arrivando al sangue. Alana continua a raccontare quanto prezioso sia stato quell’articolo, letto per passatempo alle 23, prima di andare a letto. La donna ora è senza un’unghia e ha subito l’innesto della pelle del braccio per coprire la ferita. Dopo l’intervento ha avvertito nausea e dolore per un bel po di tempo ma ora che il fastidio è passato, la cosa più importante è che si sia salvata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA