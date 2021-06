Maxi incendio a Londra, rogo a Elephant and Castle: 100 vigili del fuoco in azione. «Esplosa bombola di gas» VIDEO

Incendio a Londra, nell'affollata zona della fermata della metropolitana di Elephant and Castle, a sud del Tamigi. Le fiamme sono divampate in tre esercizi commerciali annessi alla stazione, probabilmente in seguito a un'esplosione accidentale, forse di una bombola di gas, e si sono estese anche a una cabina telefonica e a sei veicoli parcheggiati vicino all'ingresso, mentre la stazione veniva temporaneamente evacuata a scopo precauzionale, senza fermate per i treni in transito.

Incendio a Londra, 100 vigili del fuoco in azione

Per riportare la situazione sotto controllo sono intervenuti oltre 100 vigili del fuoco, i quali hanno raccomandato alle persone che si trovavano negli edifici circostanti di non uscire e di chiudere le finestre. Diversi testimoni hanno raccontato di aver sentito il boato di uno scoppio, prima che si levassero le fiamme e il fumo: impressionanti le immagini di alcuni video diffusi sui social. La polizia ha intanto immediatamente escluso che «l'incidente» abbia a che fare con il terrorismo, mentre accertamenti sono in corso per risalire esattamente alla cause.

Un ferito

Al momento si riporta un ferito nell'incendio alla stazione Elephant and Castle di Londra. La BBc riferisce infatti che un uomo è stato preso in carico dai paramedici delle ambulanze. Almeno un palazzo è stato evacuato. Lo ha raccontato alla Bbc un testimone, Alex Lecki, riferendo che l'intero palazzo dove si trova il ristorante in cui lavora è stato evacuato. «Abbiamo visto il fumo che usciva, la colonna di fumo ha avvolto i palazzi ad appartamenti mentre sentivamo dei botti intermittenti», ha aggiunto il 30enne, riferendosi alle esplosioni avvertite da molti testimoni.

