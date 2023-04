di Redazione web

Gli avvistamenti di Ufo sono in aumento ma al momento non ci sono prove sugli alieni. Lo afferma Sean Kirkpatrick, direttore del All-Domain Anomaly Resolution

Office del Pentagono. Nel corso di un'audizione in Senato, Kirkpatrick fa riferimento a oltre 650 casi di cui il governo si sta al momento occupando. «Abbiamo dato la priorità alla metà di questi 650 casi» perché si ritiene che abbiano un «valore interessante», precisa Kirkpatrick mettendo in evidenza che al momento «non ci sono prove credibili di attività extraterrestre».

Intanto nuove immagini di ufo fanno discutere. Si tratta di un vidoe che è stato desecretato dal ministero della Difesa Usa, è stato mostrato il 19 aprile scorso durante un’audizione alla commissione Difesa del Senato Usa. Ne ha parlato il direttore dell’AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), Sean M. Kirkpatrick.



La spiegazione di cosa si tratti, per ora non c’è. Il Pentagono - ha precisato Kirkpatrick - non ha prove scientifiche dell’attività di fenomeni che superino le leggi note della Fisica, ma è al lavoro per comprendere meglio il fenomeno Uap. La sigla indica tutto ciò che risulta non identificato sia in cielo che in terra che in acqua.

Pentagon releases video of UFO flying over active combat zone in Middle East leaving experts baffled 😳pic.twitter.com/sJlw1rC0Mc — Daily Loud (@DailyLoud) April 21, 2023

#ufo, sfera metallica nel cielo di una zona di #guerra del Medio Oriente: il video del #pentagono che fa discutere https://t.co/vqxtlfWiiH — Leggo (@leggoit) April 21, 2023

