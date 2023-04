Ufo, il Pentagono: «Segnalati 650 avvistamenti: casi in aumento». In Senato i video di due oggetti non identificati

di Redazione web

Oltre 650 casi di segnalazioni di avvistamenti di Ufo, ma al momento nessuna prova dell'esistenza degli alieni. Queste le parole di Sean Kirkpatrick, direttore del All-Domain Anomaly Resolution Office del Pentagono. Nel corso di un'audizione in Senato, Kirkpatrick fa riferimento all'aumento dei casi di avvistamenti di cui il governo si sta al momento occupando. «Abbiamo dato la priorità alla metà di questi 650 casi» perché si ritiene che abbiano un «valore interessante», precisa Kirkpatrick mettendo in evidenza che al momento «non ci sono prove credibili di attività extraterrestre».

I video degli avvistamenti

Kirkpatrick ha affermato che circa la metà delle segnalazioni di «fenomeni aerei non identificati» ha avuto la priorità per un'ulteriore revisione e per esaminare se sono disponibili dati sufficienti per risolvere i casi. Ma ha anche avvertito che molti casi potrebbero rimanere irrisolti a causa della mancanza di dati concreti.

Durante la sua testimonianza, Kirkpatrick ha mostrato i video di due casi recentemente declassificati di oggetti non identificati osservati da droni militari statunitensi per dimostrare il processo analitico di AARO. Il primo video, che mostra un oggetto apparentemente sferico osservato in Medio Oriente nel 2022, rimane irrisolto per mancanza di dati. Un secondo avvistamento dall'Asia meridionale quest'anno è stato risolto in attesa di una revisione tra pari dopo che l'analisi dell'AARO ha determinato che l'oggetto era un aereo commerciale.

Le prove di attività extraterrestre

Le preoccupazioni per le incursioni nello spazio aereo statunitense da parte di oggetti sconosciuti hanno attanagliato Washington negli ultimi anni e l'ufficio di Kirkpatrick è stato istituito lo scorso luglio per guidare l'analisi degli avvistamenti. Ma ha anche cercato di moderare le affermazioni secondo cui gli UFO hanno una spiegazione non terrestre. «Dovrei anche affermare chiaramente per la cronaca che nella nostra ricerca, AARO non ha trovato prove credibili finora di attività extraterrestre, tecnologia extraterrestre o oggetti che sfidano le leggi conosciute della fisica», ha detto Kirkpatrick. «Solo una percentuale molto piccola dei rapporti UAP mostra firme che potrebbero ragionevolmente essere descritte come anomale», ha aggiunto. «La maggior parte degli oggetti non identificati segnalati ad AARO ha dimostrato caratteristiche banali di palloni sonda, fenomeni naturali o altre fonti facilmente spiegabili».

Kirkpatrick, tuttavia, ha suscitato scalpore con una bozza di documento di cui è coautore con il professore di Harvard Avi Loeb che presenta una teoria secondo cui alcuni oggetti recenti che sembrano sfidare la fisica potrebbero essere «sonde» da una nave madre extraterrestre, ma nessun senatore ne ha chiesto conto durante l'udienza di mercoledì.

