Ucraina, Putin viola subito la 'tregua di Natale': bombe su Kramatorsk. E decollano jet anche dalla Bielorussia

Guerra Ucraina. La Russia annuncia la tregua per il Natale ordotosso e si smentisce poche ore dopo, bombardando Kramatorsk, nel Donbass, dando ragione al presidente ucraino Zelensky, che aveva parlato di «trappola».

Putin viola la tregua di Natale

La tregua annunciata da Putin per il Natale ortodosso ed entrata in vigore a mezzogiorno, orario di Mosca (le 10 in Italia) è stata violata dai russi che stanno bombardando Kramatorsk. Lo riferisce l'agenzia Afp. Russia e Ucraina hanno attaccato a vicenda le loro posizioni nell'Ucraina orientale, senza rispettare il cessate il fuoco di 36 ore ordinato unilateralmente e con breve preavviso dal presidente russo. «Kramatorsk è sotto attacco. Restate nei rifugi», ha scritto il sindaco della città Oleksandr Honcharenko sui social media. Non ha fornito dettagli sui danni.

La Russia accusa l'Ucraina

«Il regime di Kiev ha continuato a bombardare insediamenti e postazioni delle truppe russe nonostante l'osservanza, da parte delle forze armate di Mosca, del regime di cessate il fuoco». È quanto denuncia il ministero della Difesa russo in un briefing, in cui sono state elencate le aeree degli attacchi ucraini di questa mattina dopo l'entrata in vigore, alle 12 locali, della tregua unilaterale annunciata ieri dal Cremlino per il Natale ortodosso. «Le posizione delle forze armate ucraine, da cui sono stati effettuati i bombardamenti, sono state colpite dal fuoco di risposta delle truppe russe», ha aggiunto il dicastero.

Aerei decollati dalla Bielorussia

Un allarme aereo è scattato in tutta l'Ucraina dopo il decollo di due caccia dalla base di Baranovichi in Bielorussia. La popolazione è stata invitata ad andare nei rifugi. Lo riporta il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun citato da Unian. Subito prima era decollato da Machulyshchy l'aereo radar A-50U dell'aeronautica russa. Dalla base aerea di Machulyshchy, sempre in Bielorussia, è decollato inoltre un Mig-31K che può trasportare missili Kinzhal russi e che l'antiaerea ucraina non è in grado di intercettare, riporta Unian.

