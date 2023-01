La prima nave russa con i missili ipersonici (che abbattono le portaerei Usa) nel Mediterraneo: Putin sfida la Nato

La fregata "Ammiraglio Gorshkov", della flotta di Putin, raggiungerà presto il Mediterraneo passando attraversando lo stretto di Gibilterra. Un evento che dovrà essere monitarto con molta attenzione dall'Europa, non solo per semplice fatto che si tratta di una delle fregate più importanti di Mosca. La nave da guerra russa è l'unica a trasportare i missili ipersonici Zircon, armi di ultima generazione definite dallo zar «senza rivali nel mondo». Raggiungono i diecimila chilometri all’ora e possono abbattere le portaerei americane.

Navi russe nel Mediterraneo, l'ammiraglio De Carolis conferma: «Le sorvegliamo da vicino»

La Russia attiva il missile nucleare Yars, l'ultima minaccia di Putin alla Nato: «Può colpire a 12mila chilometri di distanza» FOTO

L'annuncio della partenza della nave l'aveva dato Putin lo scorso 12 dicembre. Più recentemente, il ministro della Difesa Shoigu ha aggiunto che la fregata è stata armata, in vista della trasferta imminente. La destinazione non è stata ufficializzata dal Cremlino, ma l'agenzia russa Tass (vicina al governo) ha fatto sapere tre giorni fa che raggiungerà il mar Mediterraneo.

Un nuovo segnale all'Occidente da parte di Putin, che spera di ricevere Xi Jinping in primavera e annunciare insieme al leader cinese la rinnovata alleanza anti-americana e la nuova collaborazione militare. La fregata aveva già lambito le coste europee lo scorso luglio, passando a pochi chilometri dalla Norvegia. In quel caso era stata scortata verso la Russia dalle navi Nato.

I missili Zircon sono uno dei fiori all'occhiello dell'arsenale russo. Testati sulle navi tra il 2020 e il 2021, sono in grado di distruggere le portaerei degli Usa. L'ultimo test è stato completato con successo il 28 dicembre scorso. Stando alle fonti ufficiali, questi missili hi-tech sarebbe in grado di volare a oltre mille chilometri orari e ognuno può trasportare una testata nucleare o una convenzionale con 400 chili di esplosivo ad alto potenziale. La fregata "Ammiraglio Gorshkov" verrà monitorata dagli eserciti Nato, come già accade con le navi che stanno solcando i mari europei. Attualmente ci sono due fregate, tre corvette e un sottomarino, che si muovono dall'Italia alla Siria.

For additional context, Gorshkov would replace Kasatonov in the Mediterranean. While Kasatonov might head to St. Petersburg for its maintenance.



Reasons why the Northern Fleet would send a ship in the BSF's Area of Responsibility is due to the closure of the straits. https://t.co/QtxULPXKbV