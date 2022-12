Navi russe nel Mediterraneo, l'ammiraglio De Carolis conferma: «Le sorvegliamo da vicino»

Allarme navi russe nel Mediterraneo. A confermare la notizia uscita nelle scorse settimane, è il comandante in capo della Squadra Navale, l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis. «Confermo la presenza di navi russe nel Mediterraneo. Per cui a noi il compito di sorvegliare il Mediterraneo e controllare da vicino queste navi. Un forte messaggio dal punto di vista della comunicazione strategica che l’alleanza dà», ha detto a margine della cerimonia di avvicendamento del comando tattico dell’operazione “Mediterraneo Sicuro” (Oms) - con il contrammiraglio Riccardo Marchiò che ha ceduto l’incarico al contrammiraglio Stefano Frumento -, avvenuta oggi a bordo della nave anfibia San Giorgio, ormeggiata presso la stazione navale Mar Grande di Taranto.

Lavoro con gli alleati

La prima nave russa ad essere segnalata era stata la “Akademik Pashin”, apparentemente una nave-cisterna di 130 metri, che però sarebbe utilizzata per attività di spionaggio nel Canale d’Otranto. «Quello che tengo a evidenziare - ha precisato l’ammiraglio De Carolis - è che come Marina italiana ci muoviamo in un contesto pienamente sinergico con le altre Marine alleate che operano nel Mediterraneo e con tutte le altre operazioni». «Quelle - ha aggiunto - dell’Unione Europea come l’operazione Irini, e della Nato come la `Sea Guardian´, e quella ancora più importante che vede permanentemente presente nel Mediterraneo la portaerei americana Bush, a bordo della quale sono stato il 15 dicembre. La nostra nave Doria era in quel momento incaricata di curarne la protezione aerea. Questo ci fa molto piacere».

