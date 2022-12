Attacco di droni a base russa, tre militari morti. Mosca accusa l'Ucraina: è il secondo questo mese

Attacco di droni alla base russa di Engels, tre militari restano uccisi dalla caduta dei relitti di uno dei velivoli abbattuti dalle difese di Mosca. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, citando il ministero della difesa. È il secondo attacco alla base questo mese. La base si trova a più di 600 chilometri dal confine.

La Russia attiva il missile nucleare Yars, l'ultima minaccia di Putin alla Nato: «Può colpire a 12mila chilometri di distanza» FOTO

Tempest: accordo tra Italia, Regno Unito e Giappone per il caccia di ultima generazione. Sostituirà l'Eurofighter FOTO

«Il 26 dicembre, verso l’1:35 ora di Mosca, un velivolo ucraino senza pilota è stato abbattuto a bassa quota mentre era in avvicinamento all’aeroporto militare di Engels, nella regione di Saratov», ha dichiarato il ministero della Difesa russo. «A seguito della caduta del relitto del drone, tre militari russi dello staff tecnico che erano al campo d’aviazione sono stati feriti a morte». Il ministero ha aggiunto che le attrezzature aeronautiche non sono state danneggiate.

Anche nel precedente attacco, riportato il 5 dicembre, contro l'aeroporto e un'altra base aerea nella regione di Ryazan, tre militari sono stati uccisi dai detriti di un drone ucraino abbattuto, ha detto Mosca. Due aerei sono stati leggermente danneggiati. L'ultima volta la Russia aveva reagito con una pioggia di missili sul territorio ucraino.

Loud explosions at Russia's strategic military airfield at Engels, more than 600 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/obqeIIT9aF