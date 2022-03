Ucraina, la censura della Russia sui soldati morti in guerra: zero notizie alle famiglie (e funerali vietati)

La Russia censura i dati sui suoi militari impegnati in guerra. Alle famiglie dei giovani militari, che chiedono notizie sui propri figli, viene data una risposta standard: «Impegnato in operazioni fuori dal luogo di normale dislocamento». E i numeri dei morti forniti dalla Russia sono di almeno 10 volte inferiori alle stime occidentali.

Leggi anche > Ucraina, i leader Ue pronti a «nuove sanzioni». Colpito istituto di ricerca nucleare

Mariupol, 1.200 corpi rimossi dalla strada. Bombe su asilo nido

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le gravissime perdite dell’Armata Rossa in Afghanistan e il fatto che ai parenti non veniva nemmeno concesso di piangere i ragazzi tornati a casa nelle bare di zinco contribuì non poco al disfacimento del regime sovietico alla fine degli anni Ottanta. E adesso, di nuovo, il Cremlino ha deciso di considerare «segreto di Stato» qualsiasi informazione sui caduti in guerra, che guerra non viene considerata, ma catalogata come «Operazione militare speciale».

Le madri di giovani sotto le armi per la leva obbligatoria mandati a combattere non riescono ad avere alcuna notizia sui loro figli. «Impegnato in operazioni fuori dal luogo di normale dislocamento», è la risposta standard.

Poi magari dall’Ucraina qualche anima caritatevole fa arrivare in Russia il documento d’identità trovato nella tasca di un soldato riverso in mezzo alla neve. Notizie zero, funerali zero. Non è consentito nemmeno tenere cerimonie funebri pur in assenza del corpo del caduto.

Tutto confidenziale, come il numero delle perdite subite dall’esercito che il 24 febbraio è entrato in Ucraina. Le fonti ufficiali hanno parlato fino ad ora solo di 498 morti. Secondo le ultime stime occidentali, invece, i russi deceduti in azione sarebbero oramai diverse migliaia, forse 6 o 7mila.











Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA