Ucraina, Mariupol città martire: dopo i bimbi colpita anche l'università. E ora è incubo attacco chimico

di Mario Landi

Kiev si svuota aspettando il grande assalto. Ma l'obiettivo più ambito dai russi è Mariupol, la città portuale sul Mare di Azov ormai votata a città martire e su cui si stringe la manovra a tenaglia delle truppe di Mosca e delle milizie dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk.

Ucraina, diretta: esplosione vicino ad aeroporto di Lutsk. Colpito istituto di ricerca nucleare Mariupol, più di 1.200 corpi rimossi dalla strada. Bombe su asilo nido: un morto

Dopo il bombardamento dell'ospedale pediatrico in cui una bimba e morta e numerosi sono stati i feriti, ieri è stata devastata l'università. E ormai si scavano fosse comuni.Immagini che l'arcivescovo di Kiev non esita a ricollegare «ai tempi di Stalin». E il peggio potrebbe ancora venire, almeno stando agli allarmi provenienti dagli Usa e dalla Gran Bretagna secondo i quali le truppe d'invasione potrebbero fare ricorso alle armi chimiche.

È su questa città che gli invasori concentrano gran parte del loro fuoco nel tentativo di bloccare uno degli strategici accessi al mare dell'Ucraina. Qui 400.000 civili cercano di sopravvivere a un assedio che li ha lasciati in condizioni disumane senza acqua, elettricità e riscaldamento, mentre imperversano i bombardamenti.

La vicepremier Iryna Verschuk ha detto che un convoglio umanitario che cercava di raggiungere la città è stato costretto a tornare indietro. Foto pubblicate dalla Cnn mostrano alcuni corpi di persone uccise che vengono gettati in una fossa comune. Le violenze, qui come nel resto dell'Ucraina, non risparmiano i bambini. Liudmyla Denisova, responsabile per i diritti umani al Parlamento di Kiev, ha affermato che son 71 quelli rimasti uccisi e 100 feriti dall'inizio dell'invasione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 08:56

