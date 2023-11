«In Turchia mi hanno operato, ma qualcosa è andato storto: ho buchi allo stomaco e dolori atroci»

di Redazione web

Sara Platt è originaria del Galles del Sud ed è mamma di quattro figli. Dopo le varie gravidanze il suo peso corporeo è aumentato di molto e, quindi, la 33enne ha deciso di mettersi a dieta e anche di sottoporsi a una liposuzione. Dimagrendo di molto, tuttavia, è rimasta pelle in eccesso in abbondanza sulla pancia, sui fianchi e sulle braccia. Tutto questo non piaceva a Sara che ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico in Turchia. Le hanno rovinato la vita.

La storia di Sara Platt

In una recente intervista rilasciata al Daily Mail, Sara Platt ha raccontato la sua storia e cosa le è successo quando ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico in Turchia. La 33enne voleva ridurre la pelle in eccesso e ingrandire il suo seno ma, dopo essersi risvegliata dall'anestesia, è rimasta sconvolta: «Il mio corpo è mutilato. Ho due buchi nello stomaco, non ho più il seno, ho la gobba sulla schiena e ho dolori continui e atroci. Quello che è successo laggiù mi ha rovinato la vita. Ho trovato un posto in Turchia dove tutto quello che volevo fare costava all'incirca 15.000 sterline. Non era il prezzo più economico che avevo visto, ma la clinica e il chirurgo avevano molte recensioni a cinque stelle, anche se, dopo la mia esperienza, ho scoperto che erano quasi certamente false. Quando mi sono risvegliata, mi stavo per sentire male di nuovo: avevo lividi ovunque e il mio corpo era verde e nero. Ci sono volute settimane prima che mi dimettessero, anche se non mi davano cure. Stavo malissimo. Una volta tornata a casa, mi sono rivolta al mio medico e abbiamo cominciato un percorso di cure insieme».

Le parole di Sara Platt

Sui propri profili social, Sara Platt sta cercando di mettere in guardia chiunque voglia recarsi in Turchia per qualche operazione chirurgica e, sempre al Daily Mail, ha detto: «Fate attenzione perché per me il trauma è così grande che ho sempre incubi e soffro di disturbo da stress post-traumatico.

