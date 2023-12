Malato di tumore è in fin di vita, il "miracolo" dopo il matrimonio in ospedale: «Mi ha dato la forza di combattere, la malattia è in remissione»

di Hylia Rossi

La storia di Zach e Maddie ci insegna qualcosa di estremamente importante e reale, ovvero quanto possano essere importanti l'amore e la vicinanza delle persone a cui teniamo e quanto, in alcuni casi, possano effettivamente fare la differenza.

A Zach, un ragazzo di 27 anni, era stato diagnosticato (di nuovo) un tumore e con la paura di morire da un momento all'altro ha preso la decisione di sposare la donna della sua vita, Maddie, il prima possibile. Così, in sole 48 ore, la coppia ha detto il fatidico "sì" tra le mura dell'ospedale.

A un anno circa dal matrimonio, però, Zach è ancora al fianco di sua moglie. Ecco cos'è successo.

Le battaglie di Zach e le diagnosi

La giovane coppia proviene dal Colorado, negli Stati Uniti, e i due si sono conosciuti ai tempi del liceo. L'amore è sbocciato tra Zach e Maddi che hanno per anni vissuto una vita quasi perfetta, come riporta il DailyMail.

Il ragazzo ha spiegato le problematiche con cui ha dovuto fare i conti, tra la stanchezza continua e debilitante e i sudori notturni. Gli era stato assicurato, tuttavia, che grazie alle medicine tutto sarebbe tornato normale. Qualche mese dopo, però, i suoi sintomi peggiorano e dopo una visita in ospedale arriva la nuova diagnosi: un linfoma non Hodgkin al quarto stadio, vale a dire una forma molto aggressiva di tumore del sangue.

Dopo sei mesi di trattamento, nell'aprile del 2021 Zach è stato dichiarato in remissione e ciò gli ha dato la forza e la possibilità di fare a Maddie la proposta di matrimonio, durante un viaggio in Florida. Tutto sembrava andare per il meglio e la data del grande giorno era fissata: il 7 maggio. Tuttavia, a settembre di quello stesso anno, Zach si è sentito di nuovo male: ha perso la mobilità agli arti inferiori, rimanendo quasi paralizzato. Poi, la notizia choc: un tumore alla spina dorsale.

«Il matrimonio ha riportato la luce nei suoi occhi»

Il giovane ha dovuto affrontare nuovamente la chemioterapia e a un mese dalla data del matrimonio, il trattamento era ancora in corso. Le sue condizioni continuavano a peggiorare e con esse la voglia di combattere. A quel punto, la decisione di sposarsi il prima possibile: 48 ore per organizzare la cerimonia in ospedale. Tutto lo staff e la famiglia dei due si sono mobilitati e due giorni dopo si sono riuniti per celebrare l'unione di Maddie e Zach.

«Ho pensato che per me fosse finita, che non sarei mai stato meglio», ammette Zach, «ma il fatto di aver avuto una giornata solo per me, Maddie e il nostro amore mi ha reso così felice da farmi riacquistare fiducia. Ho capito cosa avevo e cosa non volevo perdere. Mi ha ricordato per cosa stavo combattendo e vederla così emozionata mi ha fatto aprire gli occhi».

Appena dopo il matrimonio, Zach si è detto pronto per un nuovo ciclo di chemioterapia. Poi ha ricevuto un trapianto di midollo osseo per rimuovere qualsiasi cellula tumorale rimasta nel suo corpo, e dopo quattro mesi è stato dichiarato in remissione. Nell'ultimo anno si è dedicato alla fisioterapia e a rimettersi in forma: «Non sono così in salute da anni, mi sembra che tutto sia possibile».

