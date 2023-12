Matrimonio senza invitati, fuggono a Roma e si sposano in segreto: «Testimoni e fotografo, non ci serve altro»

di Nikita Moro

Matrimonio all'italiana per una coppia di novelli sposi che ha deciso di fuggire a Roma per coronare il loro sogno d'amore. Cornetto, cappuccino, occhiali da sole e abito bianco. Una caffetteria della capitale ha accolto in questo modo una coppia di sposini, fuggiti dal loro Paese per incoronare il sogno di una vita.

Un video pubblicato sui social mostra alcuni momenti felici della coppia, da una passeggiata tra i vicoli capitolini alle promesse recitate davanti a un funzionario e due testimoni, per legittimare il matrimonio.

Il video

L'utente "fotografo di fughe d'amore in Italia" ha condiviso il video della giovane coppia che ha deciso di andare oltre gli standard e gli stereotipi del matrimonio.

Nel video si legge: «Questi siamo noi che decidiamo di non celebrare un grande matrimonio, così siamo volati a Roma. Siamo solo noi due». Ed eccoli con la fede al dito mentre sorseggiano un cappuccino all'Antico Forno di Piazza Trevi, a pochi metri dalla Fontana.

E dopo un cornetto, uno spritz a Piazza Navona e delle foto scattate in via Mario De' Fiori, ecco che i novelli sposi sono pronti per tornare a casa. Ad attenderli amici e parenti, gli stessi che non sono stati invitati ai festeggiamenti del matrimonio tutto italiano.

I commenti

Sotto il video pubblicato sui social gli utenti si schierano a favore degli sposini che invidiano la loro fuga d'amore e apprezzano il minimal dei festeggiamenti. Una storia romantica che si vede solo nei film o si legge solo nei romanzi di Nicholas Sparks.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA