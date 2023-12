Valeria e Mario muoiono a distanza di 20 ore l'una dall'altro: avrebbero festeggiato 68 anni di matrimonio a fine mese

di Nikita Moro

Valeria Nardi, 85 anni, e Mario Meini, tre anni più grande, avrebbero festeggiato 68 anni di matrimonio il prossimo 31 dicembre. Invece gli anziani, originari di Carrara, in Toscana, se ne sono andati a 20 ore di distanza l'una dall'altro tra venerdì e sabato scorsi.

La storia d'amore

Un amore lungo una vita. Questa è la storia di un uomo e una donna che per 68 anni si sono amati fino all'ultimo respiro. Valeria Nardi è morta alle 17 e 30 del 15 dicembre in ospedale, dove era ricoverata a seguito di alcune complicazioni di salute. Suo marito, che da tempo stava lottando contro una serie di problemi, è deceduto il giorno dopo, sabato 16 dicembre alle 13 e 20, così come riporta il Tirreno.

I due coniugi si erano conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 21.

I funerali

Oggi l'ultimo saluto agli anziani, scomparsi a distanza di 20 ore l'una dall'altro. Mario e Valeria saranno sepolti insieme e anche il loro funerale sarà di coppia: sarà oggi 18 dicembre, alle 15, il loro addio nella chiesa di San Pietro ad Avenza in provincia di Massa Carrara, dove vivevano.

