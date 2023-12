«Mi vuoi sposare?», la proposta di matrimonio spunta sulla vela durante la regata

di Redazione web

Sarà certamente un matrimonio «a gonfie vele», vista la proposta molto originale a Terracina, al circolo velico Riviera d'Ulisse.

Mario ha organizzato per oggi un'uscita in barca a vela per la regata di Natale insieme alla sua compagna Martina. Quando il vento cambia Mario, impegnato al timone, chiede a Martina di issare una vela. A quel punto la sorpresa: sulla vela spunta una grande scritta con la proposta di matrimonio a caratteri cubitali.

La storia è stata racconta sul gruppo «Sei di Terracina se...» e i due futuri sposi sono stati subito riempiti di auguri e congratulazioni dai tanti concittadini.

