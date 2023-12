«Primo bacio il giorno del matrimonio: è stato rigido e un po' imbarazzante. Ecco perché abbiamo aspettato»

di Marta Goggi

Una coppia ha rivelato di aver aspettato fino al giorno del matrimonio per il primo bacio e di aver vissuto quel momento con un po' di imbarazzo. I due riferiscono che l'attesa li abbia aiutati a legare maggiormente e che adesso la relazione è «più sana che mai».

Il racconto

«Abbiamo deciso di non baciarci, non volevamo metterci in quella situazione. Il bacio può portare ad altre cose. Al matrimonio ci siamo dati il nostro primo bacio, è stato molto rigido. Non sapevamo cosa stavamo facendo. Il nostro primo bacio è durato solo pochi secondi», ha riferito Sarah, la sposa, al Daily Star.

I due si sono conosciuti in ambienti religiosi durante l'adolescenza e da allora si sono frequentati fino a sposarsi ed avere una figlia. «Ci è voluto molto autocontrollo. È una questione di mentalità». I due hanno da poco avuto una bambina, in merito hanno riferito che non ritengono fondamentale che non baci nessuno prima del matrimonio, ma che preferirebbero che non lo facesse.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 18:43

