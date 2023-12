Sposa l'intelligenza artificiale: «Non voglio rimanere sola», ha scelto un ologramma per marito

di Redazione Web

Matrimonio 2.0 per due sposini che convoleranno a nozze la prossima estate. La cerimonia vedrà l'unione di un'artista e di un ologramma creato con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, sempre più all'avanguardia. La donna ha scelto di dedicare tutta la sua vita al suo progetto, che presto diventerà anche suo marito. Un impegno che sarà ufficializzato e reso legale a tutti gli effetti.

Le nozze tra IA e l'artista

Alicia Framis è un'artista catalana che ha deciso di sposare il suo lavoro, nel vero senso del termine.

La cerimonia avverrà in maniera del tutto tradizionale e seguirà i soliti clichè: abito bianco, velo, invitati e buffet in un ristorante di Rotterdam, in olanda. Una grande festa che risulterà legale e che unirà i due in matrimonio, sia nel mondo reale che in quello digitale.

Il nome del progetto creato dall'artista è The Hybrid Couple (La coppia ibrida), che risulta essere un mix di diverse discipline: documentario, ricerca scultorea, disegno, musica, architettura, design. Ma Alicia Framis non è sola in questo lavoro, la sua idea è condivisa da molti esperti in tecnologia e pensatori europei.

La nascita di Ailex

«L'idea di creare e sposare il mio ologramma nasce dalla mia solitudine. Una sera tornavo a casa, di notte, in mezzo al bosco, e ho pensato che mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi aprisse la porta e mi chiedesse come stessi», confessa l'artista. «Un progettp maturato nel corso di un viaggio in California che mira anche a fornire alla scienza spunti utili sulla questione delle relazioni umane».

Ailex sarebbe il frutto delle relazioni passate di Alicia Framis: pregi dei suoi ex compagni accorpati in un ologramma. Quello che per molte donne potrebbe rappresentare l'uomo perfetto.

