«Trasforma le foto dei tuoi figli per renderli sempre perfetti»: ecco la "spaventosa" funzione dello smartphone di Google

di Hylia Rossi

Il nuovo smartphone di Google, il Pixel 8 Pro, introduce una nuova funzione relativa alla fotocamera che sembra sia stata creata pensando (soprattutto, ma non solo) a una problematica di cui quasi tutti i genitori si lamentano, vale a dire l'impresa (più che) eroica di scattare una foto ai propri figli piccoli.

Genitori o meno, siamo tutti consapevoli di quanto possa essere complicato, quando si ha a che fare con i bambini, ottenere degli scatti significativi e che possano un giorno essere guardati con nostalgia e un sorriso sulle labbra. In effetti, sono i genitori a voler fare le foto, mentre i figli si limitano a fare ciò che gli viene meglio: divertirsi, giocare e correre qua e là.

Con la nuova funzione del Pixel 8, il "Magic Editor", non ci saranno più questo tipo di problemi: ecco di cosa si tratta e come funziona.

L'intelligenza artificiale ci aiuta ad avere "figli perfetti"

Il nuovo smartphone di Google, il Pixel 8 Pro, ha integrato un'intelligenza artificiale che permette di modificare in mille modi diversi le foto e i video, rendendo facile persino a dei genitori molto pignoli ottenere foto incredibili e molto sceniche dei propri figli.

La prima funzione che aiuta in questo senso è "Scatto Migliore", perfetta in situazioni in cui il soggetto non appare proprio come ci aspettavamo: ha chiuso gli occhi, non ha guardato l'obiettivo, si è girato all'ultimo secondo.

La seconda funzione è quella del Magic Editor, vale a dire «nuova esperienza di editing sperimentale che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per aiutarvi a portare le vostre foto in linea con l'essenza del momento che stavate cercando di catturare. È possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni con un solo tocco per far risaltare lo sfondo, il tutto con pochi tocchi».

Alcuni genitori hanno affermato che preferiscono conquistarsi la foto giusta e che apprezzano il momento di "gioco" insito nel tentare di catturare quel momento e quella gioia, anziché crearla artificialmente, mentre qualcuno già gioisce per tutto il tempo che guadagnerà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA