Gli uomini potrebbero vivere su Marte: la scoperta choc degli scienziati

A volte, la realtà supera la fantascienza e se, qualche tempo fa, l'idea che gli uomini potessero abitare Marte era assurda, ora, non lo è più. Un team di scienziati dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina ha, infatti, scoperto, con anche l'aiuto di un robot dotato di intelligenza artificiale, che le rocce marziane, al loro interno contengono tracce di ossigeno. Gli studiosi sono riusciti a estrarlo.

Lo studio sulle rocce marziane

A lungo, Marte è stato studiato dagli scienziati per capire se, un giorno, gli esseri umani potrebbero abitarci ma i vari team di esperti hanno sempre riscontrato un problema nel trovare ossigeno nel pianeta: non c'è.

Ora, però, questo dilemma potrebbe essere risolto perché gli scienziati dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina sono stati in grado di ricreare ossigeno utilizzando frammenti o rocce marziane. In due mesi, il robot dotato di intelligenza artificiale ha utilizzato l’acqua in decomposizione per produrre ossigeno. Il processo complesso avrebbe richiesto 2000 anni a un chimico. Utilizzando cinque tipi di meteoriti marziani, l'IA è riuscita a creare un modello funzionante in grado di produrre costantemente ossigeno e resistere a temperature anche al di sotto di -37°C su Marte.

Le parole degli esperti

Il professor Jun Jiang, uno dei membri del team, ha dichiarato: «Questo tipo di ricerca è di grande interesse ed è in rapido sviluppo nella sintesi e scoperta di materiali organici e inorganici. In futuro, gli esseri umani potranno costruire una fabbrica di ossigeno su Marte con l'assistenza di un chimico specializzato e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Questa tecnologia innovativa ci avvicina di un passo alla realizzazione del nostro sogno di vivere su Marte».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 14:08

