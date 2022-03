Russia, la show girl da 3 milioni di follower: «Instagram sta chiudendo, seguitemi qui...»

Instagram, e tutto il gruppo Meta, stanno per chiudere in Russia. Panico controllato degli influencer locali che comunque già si sono attivati per non perdere tutti i loro "follower". Per capire quello che sta succedendo a Mosca e dintorni, dopo le sanzioni dell'Occidente per l'attacco all'Ucraina, basta controllare l'ultimo post di Tina Kandelaki. La show girl star della tv russa ha scritto ai suoi 3,2 milioni di follower: «Instagram sta vivendo le sue ultime ore in Russia. Vi invito a seguire i miei account negli altri social. Restiamo insieme!». La Kandelaki elenca poi quali sono gli altri social: VK (VKontakte, il Facebook russo), Telegram e Yappy. Quest'ultima una piattaforma social finanziate, pare, da Gazprom.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA