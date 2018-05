Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Papà, mi sono addormentato e. Sono da solo,». Sono queste le ultime parole che il padre di un giovane tifoso delha sentito pronunciare dal figlio, in una telefonata avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì scorso, poche ore dopo che la formazione disi era imposta per 2-0 nel derby di campionato contro il San Lorenzo., 19 anni, è morto infatti mentre cercava di scavalcare e uscire dalloA ritrovare il corpo del ragazzo sono stati alcuni addetti alle pulizie dello stadio: erano da poco passate le 3.30 e Julian giaceva esanime nei pressi del marciapiede che collega lo stadio con la vicina avenida Udaondo. Il ragazzo, forse sotto l'effetto di alcol, si era addormentato proprio mentre tutti gli altri spettatori lasciavano il Monumental e nessuno, nel momento di chiudere l'impianto, si era accorto della sua presenza. Il ragazzo, una volta risvegliatosi, aveva chiamato il padre, che gli aveva risposto: «, ora cerco di chiamare qualcuno». L'uomo, a questo punto, aveva allertato idello stadio del River Plate, ma era ormai troppo tardi. Come riporta La Nacion , il River Plate ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Julian, mentre la polizia ha esaminato tutte le registrazioni delledello stadio. In una di queste, si vede ilmentre si arrampica sulla copertura del, ma non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o abbia tentato un balzo decisamente avventato. La polizia ha fatto sapere che le indagini proseguono: «Dobbiamo ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le cause della morte».