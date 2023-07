Moglie tempesta di telefonate il marito durante la partita di calcio. Lui e gli amici la denunciano per molestie e lei viene condannata

di Redazione web

Joanna Healey non voleva fare nulla di male o, almeno, non era sua intenzione disturbare, anche se, nei guai ci è finita lo stesso. La storia della casalinga inglese di 59 anni, riportata dal Daily Mail, ha fatto il giro del web e, sulle prime, i lettori sono rimasti un po' sorpresi dalla vicenda, poi, però, si sono divertiti a leggere l'epilogo. Infatti, il marito di Joanna, appassionatissimo di calcio, si era davvero stancato delle continue telefonate della moglie e così anche i suoi amici che l'hanno denunciata per molestie.

La vicenda

Tutto è accaduto lo scorso ottobre: Steve, 60 anni, si era recato a casa di amici per assistere al match tra Chelsea e Manchester United. Joanna, invece, che non è minimamente attratta dallo sport, aveva deciso di rimanere a casa. La donna, però, ha avuto una discussione con una delle sue amiche più care e, proprio per sfogarsi sull'accaduto, ha cominciato a chiamare insistentemente Steve per chiedergli quando sarebbe tornato a casa o, almeno quando le avrebbe riportato il cane, così da avere compagnia.

Il marito, sulle prime, non ha fatto caso alle chiamate nel suo telefono e, anzi, si era anche infastidito dato che la moglie continuava a chiamare mentre lui era concentrato sul calcio. Dato che, Steve non rispondeva, Joanna ha cominciato a tempestare di chiamate i telefoni degli amici del marito e quando uno di loro ha risposto, la donna ha preso a insultarlo per la maleducazione dimostrata non rispondendo alle telefonate.

La denuncia

Proprio per le offese che Joanna ha rivolto agli amici del marito (che è poi rincasato infastidito dalle numerose chiamate), questi ultimi hanno deciso di denunciarla per molestie.

