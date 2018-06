Stuprata e derubata dal branco che diffonde foto e video hard sul web: chiesti 25 anni, condannati a nove

Stuprata dal branco, il prof choc: «Nessuna violenza, sono sicuro che la ragazza ha goduto»

Stupro di gruppo, il branco vestito con divise militari e l'audio che conferma la premeditazione

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

su cauzione pari a 6mila euro, in attesa del secondo grado del processo per i cinque componenti de La Manada, il branco responsabile di unocontro una 18enne durante la festa di San Firmino, a, di due anni fa. Questa la decisione del tribunale, che ha causato proteste massive nelle strade di tutte le principali città dellaI giudici in primo grado non avevano ritenuto i cinque giovani andalusi colpevoli di «aggressione sessuale» di gruppo ma solo di «abuso sessuale» ritenendo non dimostrata una violenza patente nei confronti della vittima. La sentenza aveva provocato una tempesta di critiche e decine di manifestazioni di protesta in tutto il paese. Diverse organizzazioni femministe hanno avvertito oggi che «se la Manada esce dal carcere, occuperemo le piazze». Secondo il tribunale, ora che i volti dei cinque giovani sono noti, non ci sarebbe più pericolo di fuga e la vicenda mediatica li ha già costretti ad una vera e propria 'gogna sociale' ancor prima di una sentenza definitiva. Lo riporta 20minutos.es Ha suscitato indignazione in tutta la Spagna la decisione ieri del tribunale di Navarra di concedere la libertà provvisoria contro cauzione di 6mila euro ai 5 giovani andalusi condannati in primo grado a 9 anni di carcere per lo stupro di gruppo di una ragazza di 18 anni alle feste di San Fermino a Pamplona nel 2016, un caso che aveva scosso il Paese. I 5 giovani, che si erano autobattezzati la Manada, il Branco, dovrebbero essere rimessi in libertà oggi. Nel giro di poche ore mezzo milione di persone hanno firmato una petizione che chiede che non escano dal carcere. La decisione dei giudici è stata criticata da esponenti di tutti i partiti. Una manifestazione di protesta si è svolta già ieri sera a Pamplona. Concentrazioni sono annunciate in tutta la Spagna.