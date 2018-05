Stuprata e derubata dal branco che diffonde foto e video hard sul web: chiesti 25 anni, condannati a nove​

Stupro di gruppo, il branco vestito con divise militari e l'audio che conferma la premeditazione

Non ci sono solo le mobilitazioni di protesta contro una sentenza giudicata troppo blanda. Il caso de 'La Manada' (la mandria in spagnolo), ilche nel 2016, durante le celebrazioni di San Firmino a, continua a far discutere e c'è anche chi ha difeso a spada tratta il branco, condannato a nove anni a fronte di una richiesta di 25 anni e sei mesi da parte della pubblica accusa. Uno di questi è un professore universitario,, docente all'università di Santiago de Compostela.L'uomo chiede l'assoluzione piena per tutti gli imputati, sostenendo che la sentenza sia stata ingiusta. E lo fa utilizzando parole forti, in un video pubblicato su: «Come fate a dire che è stato uno stupro? Quella ragazza era da sola e ubriaca, nessuno l'ha costretta a farsi abbordare dal gruppo. Sono sicuro che, quindi non parlerei di violenza sessuale». Come se non bastasse, nel filmato registrato in casa il docente universitario rincara la dose poco dopo: «La ragazza, evidentemente, ha fatto sesso non protetto e ha deciso di denunciare il presunto stupro per avere più facilmente la. Siamo di fronte ad una vera e propria assurdità sociale, quei ragazzi andavano assolti ma alla fine sono stati condannati per evitare tensioni, la sentenza è il frutto di unche sapevano benissimo che il massimo della pena fosse una richiesta inattuabile, ma evidentemente sapevano anche che un'assoluzione avrebbe generato proteste ancora più feroci». Luciano Mendez Naya, poi, ricomincia a negare la tesi dello stupro: «Magari abbandonarla in strada dopo quel rapporto sessuale di gruppo è stato un gesto poco elegante, ma non c'è alcuna».Il video ha generato numerose polemiche, anche perché il docente universitario non è nuovo a. Nel 2016, come riporta 20minutos.es , Mendez Naya era stato infattiper aver fatto apprezzamenti del tutto privi di eleganza sulla