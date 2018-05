Stupro di gruppo, il branco vestito con divise militari e l'audio che conferma la premeditazione

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non accenna a placarsi la polemica per la sentenza inflitta ai cinque membri de La Manada ('la mandria' in spagnolo), ildi amici che ha, durante la festa di, enonostante il pm ne avesse chiesti 25 e mezzo. In questi ultimi giorni, infatti, sono usciti alcuni documenti, audio, video e foto, che non sono stati usati come prove del processo ma che confermerebbero la premeditazione.Le due emittenti spagnole Antena 3 e Telecinco, qualche giorno fa, avevano diffuso una foto di tre dei membri del branco, mentre indossano uniformi e brandiscono armi in dotazione alla Guardia Civil, un'organizzazione analoga ai carabinieri in Spagna. Uno di loro,, fa parte di queste forze armate, mentre un altro,, è un militare dell'esercito. Con ogni probabilità è stato proprio Guerrero a fornire le uniformi agli amici, per una foto goliardica che però mette in imbarazzo la Guardia Civil.Quello che colpisce davvero, però, sono alcuniscambiati dai giovani prima di partire a Pamplona, di cui parla anche il portale spagnolo 20minutos . Neidiffusi su, infatti, è possibile sentire: «Io non voglio farmi una magra, voglio una grassa con cui possiamo divertirci tutti e cinque. Cerchiamo qualcuna di Pamplona che ha la casa e ci divertiamo». Ma anche: «(il cognome di uno dei giovani del branco, ndr) è arrapatissimo, ha già iniziato ad andare in giro toccando c**i e ha gli occhi di fuori. Adesso ci droghiamo un po', magari sta un po' più tranquillo».La sentenza ha fatto molto discutere perché, secondo l'accusa, i cinque avrebbero adescato la ragazza, completamente ubriaca, obbligandola a fare sesso con tutti nell'androne di un palazzo.aveva anche derubato la giovane del cellulare, con cui aveva anche registrato alcuni(un suo chiodo fisso, a quanto pare) che poi ha. L'ostracismo di uno dei magistrati del tribunale collegiale, però, ha fatto sì che la condanna fosse decisamente mite: il, infatti, aveva chiesto l'assoluzione per tutti e la sola condanna per furto a carico del militare della Guardia Civil. Il caso ha scatenato anche una furiosa polemica interna alla stessa magistratura spagnola dopo che il ministro spagnolo della Giustizia,, aveva rivelato: «Tutti sanno che il giudice Gonzalez ha un problema particolare di tipo personale e non avrebbe dovuto far parte di quel collegio».