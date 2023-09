Studente entra a scuola col volto coperto e accoltella il professore: «Scusa». Poi, chiama i genitori: addio per sempre

di Redazione Web

Un ragazzo di 15 anni si è presentato a scuola col volto coperto e il cappuccio alzato e ha bussato alla porta dell'aula in cui il Professor Sansom (27 anni) stava facendo lezione. Gli ha chiesto di uscire e avvicinarsi e, una volta nel corridoio, dopo un sospirato «Scusa», lo ha pugnalato allo stomaco con una lama di circa 15 centimetri. Quando il professore ha realizzato, in stato di choc ha chiesto al giovane: «Cosa stai facendo?» ma il 15enne si è allontanato e dato alla fuga.

Il lockdown e l'arresto, ma manca il movente

È successo alla Tewkesbury Academy, nel Gloucestershire (UK). Jamie Sansom, il professore aggredito, è stato portato prima in ufficio e poi, all'arrivo dell'ambulanza, all'ospedale.

Dopo l'attacco, la scuola è stata posta sotto lockdown per circa quattro ore, tra la confusione generale. Gli insegnanti hanno spostato gli armadi davanti alle porte delle aule nel tentativo di tenere gli alunni al sicuro e alcuni si sono nascosti, terrorizzati.

I genitori sono corsi alla scuola dove la polizia era già presente con i cani per ispezionare l'edificio e cercare di rintracciare il 15enne responsabile, che tuttavia era già fuggito. La mamma del ragazzo è riuscita a contattarlo telefonicamente per chiedergli di costituirsi, ma lui le ha risposto: «Addio per sempre, ricordatevi che vi ho sempre voluto bene».

L'arresto dell'adolescente è avvenuto due ore dopo, ma non ha spiegato il perché dell'attacco. La motivazione data dal giudice per la pena detentiva di 14 mesi è relativa alla premeditazione dato che il 15enne si è presentato a scuola con la faccia coperta e il coltello.

