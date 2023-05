Squalo attacca pescatore sul kayak: l'assalto choc ripreso dalla telecamera

Immagini che fanno venire i brividi, quelle catturate da una telecamera montata sul kayak di un pescatore che stava solcando le acque dell'oceano e che hanno immortalato il morso di uno squalo tigre. Denti aguzzi, fauci spalancate e morso alla tavola, come se fosse una sequenza del film cult di Steven Spielberg.

Il giovane Scott Haraghuchi stava pescando in oceano, al largo di Kalua, Hawaii, quando ha sentito un suono sibilante, e non ha fatto neanche in tempo a realizzare cosa fosse che ha visto le fauci dello squalo aprirsi e mordere la tavola del kayak, il tutto immortalato dalla GoPro montata a bordo.

«Il mio cervello pensava che fosse una tartaruga, ma poi sono stato colpito da essa e ho capito che era uno squalo tigre» ha detto il giovane, che è stato fortunato che il mezzo non si sia rigirato, perché se fosse caduto in acqua avrebbe rischiato un attacco diretto.

Shark attack caught on camera — Scott Haraguchi was fishing on his kayak in waters off Kualoa in Windward Oahu when a shark rammed into his kayak — He tells @KITV4 he’s okay and was able to kick the shark away and live to tell the tale pic.twitter.com/XBRFBODt5L