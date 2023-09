Sposa trova la porta di casa murata la notte prima del matrimonio: «Un segno del destino, non sposarti»

di Redazione web

Dall'addio al nubilato alle serenate, sono tante le tradizioni che anticipano il giorno del matrimonio. E ora un gruppo di amici di una futura sposa se ne è inventata un'altra: murare la porta di casa della promessa all'alba. Chissà se potrà mai diventare un rito legato alle nozze. Di sicuro, è già virale sui social, dove l'impresa è stata condivisa in un video pubblicato su TikTok che ha accumulato milioni di visualizzazioni.

Marito dà appuntamento alla moglie morta, la colazione sulla tomba al cimitero: «L'amore eterno esiste»

Candidato sindaco seduto tra due donne che ballano in intimo: «Tutti i politici degenerano». Il video elettorale scandalo

La porta murata

I video che immortalano le fasi dello scherzo alla futura sposa sono stati condivisi su TikTok dall'utente @donosorc, uno degli amici che ha architettato il piano. «La tua amica si sposa e la sera prima questo è quello che accade davanti a casa sua», dice all'inizio del video mentre mostra il bagagliaio di un furgone pieno di mattoni e sacchi per fare una miscela di cemento.

Gli amici si mettono a lavoro, fanno il cemento e cominciano ad incollare i mattoni davanti alla porta, senza murare completamente l'ingresso. Tuttavia, alle cinque del mattino la futura sposa si sveglia, forse disturbata dal rumore, e scende a vedere cosa stia succedendo.

I commenti

Lo scherzo, pubblicato in diverse "puntate", è stato un successo con oltre 10 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere: «La vera intenzione: devo impedire quel matrimonio, devo impedire loro di sposarsi», «Lo prenderei come un segno del destino e non andrei», «Sembra che gli amici non fossero d'accordo con il matrimonio», sono state alcune delle reazioni degli utenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA