Sparatoria alla festa di fine anno scolastico, feriti 9 adolescenti. «Il fuoco aperto all'improvviso sui ragazzi»

Un'altra sparatoria negli Stati Uniti. Nove adolescenti sono rimasti feriti durante la festa di fine anno scolastico a Jasper (Texas). Ne danno notizia le autorità locali. Secondo quanto riferito, nessuno di loro ha ferite gravi o è in pericolo di vita. Le persone colpite hanno tra i 15 e i 19 anni.

Sparatoria in Texas

Alla festa erano presenti circa 250 ragazzi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Jasper Memorial e alcune persone sono state trasferite al Christus St. Elizabeth a Beaumont, per ulteriori cure. «Questa settimana ci sarà una presenza molto più ampia delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli studenti, nonché consulenti a disposizione per tutti gli studenti che hanno bisogno della loro assistenza», hanno fatto sapere le autorità locali.

Una seconda sparatoria è avvenuta a Jasper, nel fine settimana. Il dipartimento di polizia ha detto che c'è un possibile collegamento tra le due sparatorie, ma le indagini sono in corso. Un movente non è ancora stato stabilito, ha detto la polizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 09:03

