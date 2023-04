Esce dal carcere e uccide i genitori e due amici: il video social prima della mattanza

di Redazione web

Avrebbe ucciso entrambi i suoi genitori e due loro amici, dopo essere stato rilasciato di prigione. Un uomo di 34 anni, Joseph Eaton è accusato di quattro capi di indagine per omicidio e del ferimento di altre tre persone in Maine, negli Stati Uniti. Giorni fa, dopo aver scontato una pena per aggressione aggravata, è stato accolto da sua madre, Cynthia, 62 anni e suo marito Robert, 72 anni.

Braccato dalla polizia

Secondo il dipartimento di polizia, le autopsie sui quattro cadaveri hanno evidenziato ferite da arma da fuoco, riconducibili agli omicidi. A scoprire quanto accaduto, sarebbe stato un parente che non riuscendo a raggiungere al telefono nessuno dei quattro, si è recato a casa dove ha trovato uno dei quattro corpi, dopodiché ha allertato la polizia, che ha scoperto le altre tre vittime.

Sparatoria nel bosco

Il presunto omicida è stato trovato in un'area boschiva, dopo che la polizia ha diramato un'allerta sul territorio. Raggiunto l'uomo, questi ha confessato di essere lui il colpevole,non prima di aver fatto fuoco sulla strada statale su altre persone innocenti, che pensava fossero agenti di polizia al suo inseguimento. Una ragazza di 25 anni versa in condizioni critiche a causa dei colpi ricevuti.

Disperato su Facebook

Un giorno prima degli incidenti, l'uomo su Facebook ha scritto un post: «La vita nel suo insieme è sofferenza, lavori per tutta la durata, ti ammali, le persone che ami muoiono e hai la garanzia di avere giornate brutte».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 19:57

