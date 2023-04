Sesso in auto, asciugamani per coprire i finestrini. Residenti indignati: «Qui ci sono bambini»

di Redazione web

Non proprio un modo elegante per avere dell'intimità. Un'auto con finestrini e vetri coperti da asciugamani e coperte in una zona di passaggio, a ridosso di un bosco, ma nella città di Cleckheaton in Inghilterra. I residenti, stando ai commenti sulla pagina Facebook sono del tutto infuriati dalle modalità con cui il proprietario del mezzo ha voluto appartarsi nell'auto.

Auto scandalosa

La Peugeot fotografata da uno dei passanti e poi postata sui social, infatti, era parcheggiata su una strada pubblica, ma gli utenti della pagina hanno intimato al conducente di andar via, visto che la zona è di passaggio di molte famiglie.

Donna nuda

Alcuni hanno esortato chi ha ripreso la scena con il telefonino a denunciarlo alla polizia, soprattutto perché i bambini potrebbero vedere o sentire cose sgradevoli e non comprensibili in tenera età. Un utente avrebbe visto anche una donna nuda all'interno dell'auto, quando è stata abbassata una tenda coprente dall'auto.

