Antonio, 10 anni, muore dopo un litigio al parco con un amico

Un bambino di 10 anni è morto in un parco giochi in California, dove stava giocando a basket con un altro coetaneo. Anthony Duran, è deceduto la notte scorsa, in seguito ad un litigio con un altro bambino, che dopo l'alterco è fuggito via. La lite è avvenuta al Rockin' Jump Trampoline Park nella cittadina californiana di Merced, dove è situato anche l'ospedale dove Anthony è stato trasportato, «ma sfortunatamente non è sopravvissuto» nonostante le cure.

Cosa è successo

La polizia ha riferito che il litigio tra i due bambini è stato catturato dalla telecamera di sicurezza del parco, di cui si stanno analizzando i filmati utili alla procura che dovrà stabilire se muovere accuse nei confronti dell'altro bambino. Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno ascoltato circa 35 testimoni presenti sulla scena dove sarebbe avvenuto il litigio fatale per Antonio.

Bambino sano

Il bambino praticava molti sport e non avrebbe avuto sintomi di patologie manifeste. Intanto la procura ha chiesto l'autopsia sul corpo di Antonio per stabilire cosa l'abbia ucciso.

