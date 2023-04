Sparatoria alla festa di compleanno di un 16enne, morti 6 adolescenti. Feriti 20 ragazzi

Sparatoria alla festa di compleanno di un 16enne, e sei adolescenti sono rimasti uccisi. Sono, infatti, almeno sei i teenager morti a causa di una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite.

La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime, ma secondo quanto riportato da Fox News vi sono «i corpi di almeno 6 teenager a terra».

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è scoppiata, intorno all'una e trenta di notte ora locale, a causa di una lite esplosa durante un «sweet 16 party», una festa per i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery.

Sempre la scorsa notte, due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria al campus dell'università di Lincoln in Pennsylvania.

