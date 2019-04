Elezioni Spagna, chi è Pedro Sanchez: il socialista tenace per fermare la destra Il partito socialista spagnolo, secondo il primo opinion poll, avrebbe ottenuto il 28,1% dei voti, pari a 116-121 seggi sui 350 del parlamento di Madrid. A sinistra Podemos avrebbe il 16,1% (42-45 seggi). Assieme avrebbero quindi al massimo 166 seggi. Con il 17,8% (69-73 seggi) il Partido popular ha raccolto il peggior risultato della sua storia. Ciudadanos sarebbe al 14,4% (48-49 seggi) e Vox al 12,1% (36-38 seggi). Al momento nessuna delle due coalizioni raggiungerebbe quindi la maggioranza assoluta di 176 seggi. A fare la differenza potrebbero essere ancora una volta gli indipendentisti catalani di Erc con 13-14 seggi stimati. ma non c'è una chiara maggioranza nel Parlamento spagnolo.

Seggi chiusi in, dove oggi si è votato per il rinnovo del Congresso dei Deputati e del Senato. In base ai primidiffusi dalla tv spagnola Tve i socialisti sono in testa come ampiamente pronosticato dai sondaggi.Il Psoe del premier Pedro Sanchez è primo partitoAltissima l'affluenza in queste elezioni: alle 18 ha già votato il 60,7% degli aventi diritto, oltre nove punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni del giugno 2016.