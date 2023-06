Sottomarino Titan, James Cameron: «Allarmi inascoltati, come per il Titanic. Sapevo cosa era successo, vorrei aver parlato»

di Redazione web

Da quando il sottomarino Titan è scomparso dai radar, la scorsa domenica, il nome di James Cameron è risuonato più volte. Non solo perché il regista ha diretto il colossal Titanic, ma anche perché proprio durante la fase di ricerca per realizzare il film premio Oscar è diventato un esploratore delle acque profonde e produttore di sommergibili: attualmente è comproprietario di Triton Submarines, che produce sommergibili per la ricerca e il turismo. «Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia si è lanciato a tutta velocità verso l'iceberg in una notte senza luna. E per questo molte persone sono morte», ha detto Cameron alla Abc. «Credo sia semplicemente incredibile, una tragedia molto simile in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, nello stesso identico luogo» del Titanic «con tutte le immersioni che stanno avvenendo in tutto il mondo. È davvero surreale».

Sottomarino Titan, Cameron: idea orribile

Quando Cmaeron è venuto a conoscenza che OceanGate Inc stava realizzando un sommergibile per acque profonde con uno scafo composito in fibra di carbonio e titanio, si è detto scettico. «Ho pensato che fosse un'idea orribile. Vorrei aver parlato, ma ho pensato che qualcuno fosse più intelligente di me, sai, perché non ho mai sperimentato quella tecnologia, ma suonava male in apparenza», ha detto Cameron a Reuters in un'intervista su Zoom.

«Sapevo cosa era successo»

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha detto giovedì che il sommergibile sembra essere imploso durante la sua spedizione al relitto del Titanic sul fondo del Nord Atlantico, ma un'indagine conclusiva richiederà tempo. Un sistema segreto di rilevamento acustico della Marina degli Stati Uniti ha registrato «un'anomalia coerente con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte», ha detto la Marina al Wall Street Journal. Cameron ha detto che le sue fonti hanno riportato informazioni simili e sapeva che il sommergibile era andato perso dall'inizio del calvario durato quattro giorni, sospettando che fosse imploso nel momento in cui la nave madre del Titan aveva perso le comunicazioni e il tracciamento del sommergibile dopo un'ora e 45 minuti dall'inizio della missione. «Abbiamo avuto la conferma entro un'ora che c'era stato un forte scoppio nello stesso momento in cui le comunicazioni del sottomarino erano andate perdute. Un forte scoppio sull'idrofono. Perdita del transponder. Perdita delle comunicazioni. Sapevo cosa era successo. Il sottomarino è imploso». Cameron ha aggiunto di aver detto ai colleghi in una e-mail lunedì: «Abbiamo perso alcuni amici» e «È in fondo a pezzi in questo momento».

