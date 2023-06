Sottomarino, la rabbia di Obama: «Più attenzione per il Titan che per i migranti annegati»

di Redazione web

Mentre sono ormai azzerate le speranze di ritrovare in vita i cinque a bordo del sottomarino Titan, disperso al largo del Canada, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama attacca le differenze di attenzioni mediatiche tra questa tragedia e quella dei migranti morti in Grecia pochi giorni fa.

Sottomarino disperso, la rabbia di Obama

«È in corso una potenziale tragedia con un sottomarino che sta ricevendo una copertura mediatica minuto per minuto in tutto il mondo, ed è comprensibile perché tutti noi ovviamente vogliamo e preghiamo che quelle persone vengano salvate.

L'ex presidente americano è interventuo a una conferenza del ciclo di incontri Nostos 2023, organizzato dal Centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos ad Atene, su temi come l'importanza di rafforzare le istituzioni democratiche nel mondo. «Il fatto che non possiamo fare nulla per loro non è vero e lo sappiamo. Sappiamo che possiamo fare qualcosa per queste persone», ha aggiunto Obama, che durante la sua visita nella capitale greca ha anche incontrato brevemente il leader di Nea Dimokratia Kyriakos Mitsotakis e il segretario di Syriza Alexis Tsipras.

