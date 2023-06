Sottomarino disperso, i tweet assurdi del figlio del milionario Harding: «Pregate per noi», poi flirta con la modella OnlyFans

Mentre il mondo ha gli occhi puntati sull'oceano e il sommergibile disperso, sembra proprio che qualcuno non viva male questa situazione. Il sottomarino Titan è da qualche parte nell'Atlantico e i soccorritori stanno combattendo contro il tempo per cercare di salvare i cinque a bordo che hanno pagato 250mila dollari per vedere da vicino il Titanic. Tra questi c'è anche il miliardario britannico Hamish Harding che, però, non sembra poter contare sulle preghiere del figliastro.

Sottomarino disperso, corsa contro il tempo. Mancano solo 19 ore di ossigeno, il tweet choc: «Difficile recuperarli vivi»

Sottomarino disperso, il miliardario che si è ritirato pochi giorni prima: «Controlli di sicurezza in stile Playstation, c'erano troppi rischi»

Sottomarino disperso: il figliastro flirta con la modella OnlyFans

Sale l'apprensione attorno ai passeggeri del sottomarino Titan che, domani, attorno alle 11 di mattina dovrebbero terminare la scorta di ossigeno a loro disposizione. Ma non tutti sembrano proprio in ansia per le persone disperse. Brian Szasz, infatti, il figliastro del miliardario britannico a bordo, mentre il patrigno è intrappolato da qualche parte in fondo all'oceano con i minuti contati, si è reso protagonista di un vero e proprio show sui social network che non è sfuggito ai tabloid inglesi.

Il giovane, infatti, su Twitter ha iniziato a flirtare con una modella di OnlyFans, sfruttando proprio la notizia della scomparsa del sommergibile. Mercoledì, a poche ore dalla diffusione della notizia, ha chiesto ai suoi follower di pregare per la sua famiglia, ma pochi minuti dopo, sempre sulla piattaforma social ha commentato una foto della modella Brea.

«Posso sedermi su di te?» chiede la giovane, sfoggiando un fondoschiena da urlo, esaltato da un micro bikini, e il giovane risponde: «Sì, grazie».

Sì, perché, non contento, Brian ha continuato a twittare per tutta la sera, commentando con grande interesse anche il fatto che andrà a vedere il concerto dei Blink-182. Un comportamento che ha scatenato l'ira degli utenti che in poco tempo hanno reso il giovane famoso in tutto il mondo.

La reazione social

«Questo ragazzo adora i Blink-182 e avere donne sedute sulla sua faccia e non ha paura di farlo sapere al mondo», scrive un utente. Ma c'è anche chi commenta la vicenda in modo molto più pesante... «Ma non si vergogna? Tutto il mondo è preoccupato per la sorte di suo padre e degli altri e lui vive come se niente fosse», scrive un altro utente molto più arrabbiato.

