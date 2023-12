«Il segreto per una vita felice? È il sonno. Ecco perché»: cosa rivela lo studio

di Redazione web

Dakota Johnson ha dichiarato che «il sonno è la priorità numero uno della sua vita, la cosa più importante». È risaputo che riposare una certa quantità di ore, con una buona qualità, faccia molto bene al corpo e al cervello e a confermarlo ci sono anche tantissimi studi. Uno degli ultimi studi condotto dall'Università dell'East Anglia, Inghilterra, ha preso in esame 154 ricerche sul sonno e sulle conseguenze della sua riduzione o assenza, svolte in più di 50 anni e che analizzano più di 5.000 persone di età compresa tra 7 e 79 anni. Ecco cos'hanno notato i ricercatori.

Le dichiarazioni degli esperti

La dottoressa Jo Bower, che ha condotto lo studio presso l'Università dell'East Anglia, ha dichiarato al Daily Mail: «Stando al confronto dei diversi studi fatti in precedenza, abbiamo notato che quando il sonno scarseggia o, addirittura, manca, vengono meno i sentimenti positivi di una persona come l'entusiasmo e la felicità, mentre, subentrano depressione e pensieri cupi.

Le parole della Dottoressa

Infine, la dottoressa Jo Bower ha concluso dicendo: «Dal punto di vista evolutivo, le emozioni positive come il divertimento sono utili per aiutarci a formare legami sociali e ad apprendere. Ma quando non dormiamo abbastanza, la nostra funzione cognitiva si riduce, quindi dobbiamo dare priorità a cose come l'elaborazione delle minacce. Questo potrebbe essere il motivo per cui le emozioni positive vengono ridotte, perché non hanno un beneficio a breve termine».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA