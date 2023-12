«Sostenere esami è dannoso per l'ambiente»: ecco cosa rivelano gli esperti

di Redazione web

Se si dovesse pensare a tutti gli esami accademici sostenuti durante il giorno nei vari Paesi del mondo, non si riuscirebbe a tenere il conto ma, soprattutto, si rimarebbe sorpresi dall'impatto che le prove scritte hanno sul pianeta. Una recente ricerca condotta da Ofqual ha rivelato che sono necessari 5,6 kg di CO2, ovvero anidride carbonica, per preparare, stampare, sostenere e correggere un esame di lingua inglese. Tutto questo equivale a far funzionare la lavatrice cinque volte al giorno a 60°C o a percorrere 1,82 km con un'auto a benzina.

Lo studio

I dati raccolti dai ricercatori di Ofqual in merito al dispendio di energia quando si sostiene un esame, sono impressionanti. La maggior parte delle emissioni deriva dagli studenti e dal personale all'interno della struttura ma anche dall'illuminazione e dal riscaldamento. Quest’anno, circa 780.000 alunni hanno sostenuto un esame di lingua inglese, producendo 4.368 tonnellate di CO2 solo per questo documento.

Jo Saxton, capo regolatore di Ofqual, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Times, in cui spiega: «Spetta a tutti noi fare la nostra parte quando si tratta di cambiamento climatico e sostenibilità, e questo è qualcosa a cui gli studenti di tutto il Paese giustamente tengono profondamente.

Le parole dell'esperto

Proprio perché effettuando un esame scritto si produrrebbero più emissioni, è stato anche pensato di svolgere tutto online. Christopher McGovern, presidente della Campaign for Real Education ha rivelato al Daily Mail: «Gli esami online possono avere un ruolo importante nella valutazione di varie aree di alcune materie, ma è giusto far sapere che utilizzando la modalità tecnologica ci può essere più facilità nell'incappare in vari imbrogli».

