«Cambiare dieta a 40 anni può allungare la vita»: ecco cosa hanno osservato gli esperti

Cambiare dieta e avere uno stile di vita sano, quindi, facendo attività fisica regolarmente e dormendo le giuste ore di sonno, può migliorare la vita delle persone e aggiungere, addirittura, dieci anni in più alla loro esistenza. È ciò che è stato scoperto da un recente studio effettuato da Lars Fadnes, ricercatore di Sanità pubblica presso l’Università di Bergen in Norvegia e pubblicato sulla rivista Nature. Ecco che cosa si è osservato.

La dieta nello studio sulla longevità

Lo studio effettuato dal professore Lars Fadnes ha preso in esame più di 460mila persone, uomini e donne, e li ha suddivisi in diversi gruppi a seconda dell'alimentazione seguita. In seguito, ha monitorato questi "campioni umani" nel tempo, osservando i cambiamenti all'interno di ogni raggruppamento.



Stando a una guida alimentare pubblicata nel 2016 in Inghilterra, la Eatwell, ogni persona dovrebbe assumere cinque porzioni di frutta al giorno, ridurre grassi e sale all'interno dei cibi e aumentare il consumo di legumi e cereali. Si è notato che chi ha seguito questo regime alimentare, dopo i 40 anni, ha aumentato la propria aspettativa di vita: 8,9 anni negli uomini e 8,6 nelle donne.

Dieci anni in più grazie alla dieta

Inoltre, si è visto che chi non si è limitato alla riduzione di grassi e sale ma ha anche aggiunto alla propria dieta il consumo di pesce, ha aumentato di almeno 10 anni la propria prospettiva di vita.

