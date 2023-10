«Ho fatto sesso con un fantasma ogni notte per 20 anni, ma l'ho lasciato quando ho visto che aveva le zanne e la faccia da gargoyle»

di Redazione web

Una donna ha affermato di aver avuto per vent'anni una relazione sessuale con un fantasma, ma di aver posto fine ai loro rapporti dopo averlo visto in faccia per la prima volta. A sconvolgerla, il fatto che avesse le zanne e il suo aspetto fosse simile a quello di un gargoyle.

Sesso col fantasma per 20 anni

La protagonista del racconto ultraterreno è Paola Flórez, una donna colombiana che ha parlato del suo spettrale partner nel programma televisivo Sin Carreta, trasmesso sul canale statale Canal 1.

La faccia da gargoyle

La relazione ha soddisfatto Paola per vent'anni, ma l'idillio è finito quando la donna ha visto per la prima volta il volto del suo amante. «Era un uomo molto grande - ha spiegato - ma il giorno in cui l'ho intravisto, aveva le zanne e la faccia di un gargoyle». Dopo aver visto l'aspetto del demone, ha deciso di troncare perché troppo spaventata.

La spiegazione

La psicologa Martiza Montealegre, durante la trasmissione tv ha detto: «Il caso di Paola non è affatto comune. In effetti, i casi demoniaci sono estremamente isolati». Tuttavia, il parapsicologo Jairo Urbex ritiene che il suo racconto sia credibile, aggiungendo che probabilmente aveva una relazione con un "incubo". Urbex ha spiegato: «Un incubo è un'entità demoniaca, è un'entità astrale inferiore. Sono specializzati nell'afferrare le persone e nel prendere la loro energia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 11:06

