Compra casa nuova ma scopre che i muri sono "caldi" e fa una scoperta terrificante: c'è un covo di serpenti

Una mamma è rimasta "spaventata a vita" quando ha fatto una terrificante scoperta tra le mura della sua nuova casa. Amber Hall era entusiasta per essersi appena comprata la sua nuova casa con quattro camere da letto e due bagni a Centennial, in Colorado. Ma non aveva idea che fosse già occupata da alcuni ospiti molto indesiderati: ma andiamo con ordine.

Il racconto choc

La madre di due figli di 42 anni pensava che la proprietà sarebbe stata la casa perfetta per i suoi figli e i loro due cani, fino a quando non ha trovato una massiccia infestazione di serpenti durante il trasloco il mese scorso. Amber ha rivelato che è stato uno dei suoi cani a fare la scoperta iniziale. Indicando una porta sul retro del muro del suo garage, Amber ha rivelato a Denver 7: «Stavo cercando di disfare i bagagli e il mio cane si è accovacciato e ha iniziato a camminare molto lentamente. Sono andata a vedere cosa stesse guardando, pensando che fosse un ragno o qualcosa del genere, c'erano due piccoli buchi proprio qui e ho visto dei serpenti strisciare sul muro. Quindi, sono andata nel panico».

Serpenti in casa: cosa è successo

I serpenti, che Amber ha descritto come "incredibilmente grandi", erano arrotolati in una fessura nel muro. Dopo aver messo la mano sul muro, Hall ha fatto un'altra scoperta orribile: erano caldi, suggerendo che c'erano più serpenti lì dentro. Allora Amber ha scoperto un totale di 10 enormi serpenti che vivono nella proprietà, ma non è ancora sicura di che tipo siano. «Dopo tutte le ricerche, tutti dicono che sono una specie di serpente giarrettiera. Ma mi hanno anche avvertito che nessuno ha mai visto un serpente giarrettiera così grande», ha spiegato lei.

Lei ora è terrorizzata e pensa che potrebbero essercene ancora di più e dice che la triste scoperta significa che non può godersi la sua prima casa. «Non riesco a spacchettare nessuna delle mie cose perché ho decisamente paura che ci siano serpenti nelle scatole o sotto le scatole... È come se ti infilassi nel letto e se il lenzuolo ti sfiora il piede o qualcosa del genere, salti giù dal letto per assicurarti che non ci sia niente dentro», ha detto. Ha aggiunto: «È dura. Ho 42 anni e questa è la mia prima casa. Ho lavorato tutta la vita per questo, e non posso godermelo. I miei bambini non possono divertirsi. Sono spaventata a morte».

Forse un nido nascosto

Un allevatore di serpenti professionista che ha aiutato Hall a rimuovere i serpenti umanamente le ha detto che le loro enormi dimensioni significano che probabilmente vivono nella proprietà da almeno due anni. La mamma di due figli ha speso 1.000 dollari finora per rimuovere i serpenti e ha detto che dovrà strappare il cemento per trovare la loro tana prima che si senta a suo agio a casa sua

