«Il mio gatto è importante come i suoi figli, ma mio marito non è d'accordo. Sto pensando di lasciarlo»

Gli animali, si sa, per i padroni sono veri e propri figli. Ma il racconto di Hilary, una donna inglese apre sui social un vecchio dibattito sempre molto attuale. Cani o gatti che siano, possono essere paragonati ai bambini? La donna sembra non aver dubbi, al contrario del marito che, anzi, odia l'animale a quattro zampe di sua moglie.

Gatto importante come un figlio?

«Mi sono sposata due anni fa - scrive Hilary su un blog di amanti di gatti -, ma mio marito odia il mio gatto. È allergico, ma rifiuta di prendere medicine per l'allergia perché non gli piace prendere le pillole. Ha iniziato a uscire con me sapendo che avevo un gatto (in realtà, due allora). Spesso lascia uscire il gatto, lo ignora al punto che il gatto è terrorizzato da lui (corre fuori da ogni stanza in cui passa mio marito) e si lamenta di lui costantemente», rivela disperata.

«Non paragonare animali e bambini»

Hilary è molto arrabbiata perché suo marito è indifferente a un animale che lei considera come un figlio e che ama da morire. Fify è una gatta molto affettuosa, sempre pronta a far compagnia alle persone, ma non può avvicinarsi all'uomo. E per Hilary, che non ha mai avuto figli, Fify non ha niente di meno dei tre figli adulti di suo marito, ma quando prova a parlargliene, lui perde le staffe.

«Come puoi paragonare un animale domestico a un figlio?». Hilary chiede spesso all'uomo se lui sarebbe contento se lei evitasse i suoi figli come lui fa con Fify, ma la risposta dell'uomo è sempre la solita. E, anzi, adesso le ha detto di chiudere la gatta nelle stanze in cui lui non entra, così da evitarla completamente.

«Amo mio marito, ma sono molto frustrata. Quando Fify era cucciola, mio marito la amava. Ho addirittura comprato del cibo che sembra sia utile per rendere il pelo del gatto anallergico. Poi, però, la situazione è precipitata. Se dovessi scegliere tra lui e il mio gatto non saprei cosa fare, sinceramente».

Il dibattito

Sui social, la discussione è subito diventata virale. Gli amanti dei gatti si schierano dalla parte della donna: «Avere un animale è stupendo e chi non li ha avuti non può capire», dicono. D'altra parte che, invece, non ha mai avuto animali spiega: «Razionalmente come potete pensare che l'amore per un gatto possa essere lontanamente paragonabile a quello di un figlio? Sange del tuo sangue, contro una bestiola che non fa altro che dormire e mangiare... non scherziamo»

Poi, però, spuntano madri con animali che cercano di fare chiarezza: «Io ho due figli e 4 gatti. Non potrò mai sostituire l'amore che provo per i miei figli con quello che provo per i miei gatti. Sono due amori diversi, entrambi molto forti. Quello di figli, però, vincerà sempre su tutti. Non per farmi gli affari di Hilary, ma dovrebbe rivalutare il suo amore per il marito». Ognuno dice la sua e, probabilmente, il vecchio dibattito non troverà mai soluzione...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 13:53

