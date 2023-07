Selfie di coppia in spiaggia, nel video appare un «segnale dal futuro». Social impazziti: «Siamo io e te»

di Redazione web

Una giornata al mare da immortalare con un video selfie. La fotocamera del telefono lasciata accesa mentre ci si dà un bacio tra le onde, e poi un momento totalmente imprevisto: «un segnale dal futuro». Così è stato interpretato sui social un video pubblicato su TikTok da una 24enne e diventato rapidamente virale con quasi quattro milioni e mezzo di visualizzazioni.

Il video dal futuro

Nel video pubblicato su TikTok da @mel_mikus, una ragazza di 24 anni di nome Melissa, si vede una giovane coppia in lontanaza. I due avevano posizionato il telefono in modo da poter registrare un video ricordo della loro giornata al mare, ma proprio davanti ai loro occhi si è svolto un siparietto tanto imprevisto quanto tenero. Davanti alla telecamera passa, mano nella mano, una coppia anziana. Si ferma davanti allo schermo e l'uomo indica alla moglie: «Guarda, siamo io e te», chiamandola con l'affettuoso nomignolo di "pumpkin" (zucchetta). La donna, che indossa dei buffi occhiali da sole a forma di cuore, gli risponde: «Non vedo nulla», per poi allontanarsi e proseguire la passeggiata.

Il video ha letteralmente conquistato gli utenti dei social, dove il video è stato ricondiviso anche su altre piattaforme, per più di un motivo.

