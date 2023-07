Mamma sexy indossa abiti succinti per andare a prendere i bambini a scuola e si lamenta del marito: «È inadatto»

di Redazione web

Una mamma è stata molto criticata dal marito perché, a sua detta, lei «sceglie sempre outfit molto succinti e inadatti per andare a prendere i bambini a scuola». Taylor White è una mamma di 43 anni che abita negli Stati Uniti e di recente ha raccontato la sua vicenda su TikTok e il video ha raggiunto in pochissimo tempo 100mila visualizzazioni. Alla mamma americana piace molto vestirsi con abiti succinti e mettere in mostra il proprio corpo snello. Purtroppo, però, il marito ha qualcosa da ridire. Andiamo a scoprire che cosa ha detto e come hanno commentato gli utenti su TikTok.

Mamma sexy divide il web

Taylor White ha deciso di pubbilcare un video su TikTok in cui mostra il suo outfit scelto per andare a prendere i suoi figli a scuola, ma il marito ha qualcosa da ridire.

La mamma ha optato per un completino che, di solito, si usa per andare a correre: un reggiseno sportivo e pantaloncini elasticizzati molto succinti leopardati, con stampa effetto serpente. I suoi follower hanno deciso di dare ragione a suo marito, dicendo: «Lui ha ragione, sei troppo esagerata ed è inappropriato per andare a prendere i bambini a scuola».

Altre donne invece hanno ammirato la determinazione e il fisico tonico della mamma sexy e quindi la invitano ad indossare quello che preferisce perché «quello è il suo corpo e lei può indossare ciò che vuole».

Taylor non si è sentita capita da alcuni dei suoi follower e ha deciso comunque di indossare i suoi abiti succinti, ignorando tutti i commenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 16:10

