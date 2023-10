Scuola choc: a 12 anni accoltella un suo compagno di classe

di Redazione web

In una scuola superiore a l'Hospitalet de Llobregat (Barcellona), un ragazzo di 12 anni ha accoltellato un suo compagno di classe, la vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni non gravi: ma gli agenti di polizia si sono immediatamente assicurati di avvertire la Direzione generale dell'assistenza ai bambini e agli adolescenti, poichè si tratta di un'azione compiuta da un ragazzo di età inferiore a 14 anni.

L' accoltellamento è avvenuto la mattina di lunedì, sono stati subito chiamati i servizi d' emergenza che una volta appurato che il ragazzo avesse 12 anni, l'hanno consegnato ai genitori, non potendolo trattenere.

E' stata però aperta un' indagine da parte della polizia catalana che intende arrivare in fondo alla vicenda, ci si chiede soprattutto quale sia il motivo che abbia spinto un ragazzino a compiere un gesto così brutale.

Il ministro dei diritti sociali ha dichiarato che, in vista dei recenti atti di violenza, compiuti da ragazzini con meno di 14 anni, è stata creata una commissione di esperti per analizzare l'accaduto, ci si aspetta un resoconto entro la fine del mese.

